الكثيري يطلع على استعدادات بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

اطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري ، على استعدادات بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم الذي يخوض معسكراً تدريبياً في استاد سيئون الأولمبي.



وتعرف الوكيل الكثيري ومعه وكيل المحافظة المساعد عبدالهادي التميمي، على استعداد المنتخب للمباراتين القادمتين مع المنتخبين السعودي والأوزبكي في الـ25 من شهر مارس المقبل ضمن التصفيات المشتركة لكأس العالم ٢٠٢٢م بقطر وكأس اسيا ٢٠٢٣م.

من جانبه، ثمن مدرب المنتخب الكابتن سامي النعاش ، دعم السلطة المحلية للمنتخب وتهيئة كافة الأجواء لانجاح المعكسر التدريبي.