سلتيكس يقلب تأخره أمام كليبرز واقصاء جدلي لدورانت

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لوس أنجليس: قاد الثنائي جايسون تايتوم وكيمبا ووكر فريقهما بوسطن سلتيكس إلى تعويض تأخره بفارق كبير في الشوط الأول إلى فوز هام على لوس أنجليس كليبرز ثالث المنطقة الغربية 119-115، الجمعة في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين الذي شهد خسارة بروكلين نتس على ارضه أمام تورونتو في مباراة جدلية اقصي فيها كيفن دورانت مرتين.

وسجل تايتوم 34 نقطة و7 متابعات مقابل 24 لووكر، فيما كان دخول الموزع كارسن إدواردز (16 نقطة) فاعلا من مقاعد البدلاء.

ولدى الخاسر الذي مني بخسارته الاولى في ملعبه ستيبلس سنتر بعد ستة انتصارات، كان نجمه كواهي لينارد أفضل مسجل مع 28 نقطة و11 متابعة واضاف البديل لو وليامس 18 نقطة.

وخاض الفريقان المباراة بغياب احد ابرز نجومهما، بوسطن دون جايلن براون المصاب بركبته وكليبرز دون بول جورج المصاب باصبع قدمه وباتريك بيفرلي بركبته.

ووصل تقدم كليبرز إلى 16 نقطة في الربع الثاني ودخل الاستراحة متفوقا 62-51.

وفي بروكلين، تألق الكاميروني باسكال سياكام مسجلا أعلى رصيد له هذا الموسم (33 نقطة)، ليقود تورونتو رابتورز إلى الفوز على بروكلين نتس (123-117) الذي خسر نجمه كيفن دورانت مرتين في المباراة بسبب بروتوكول تتبع المخالطة لفيروس كورونا.

واستفاد رابتورز (10-12) الذي يعيش فترة جيدة بعد بداية سيئة من اقصاء دورانت الذي منع من خوض المباراة قبل قليل من بدايتها.

سُمح له بالعودة خلال الربع الأول، فسجّل 8 نقاط في 19 دقيقة، قبل أن يبلغه مسؤولو فريقه بضرورة مغادرة الملعب في الربع الثالث والعودة الى غرف الملابس.

وكانت المرة الأولى في 867 مباراة ضمن مسيرة دورانت لا يشارك فيها أساسيا في الدوري.

وشرحت رابطة الدوري في بيان ان دورانت الذي جاءت نتيجة اختباراته الثلاث سلبية في غضون 24 ساعة "خالط في فترة بعد الظهر شخصا حصل على نتيجة اختبار غير حاسمة قبل المباراة. وهذا لا يجبره على دخول حجر صحي طالما لم تأت النتيجة ايجابية. لكن هذا ما تأكد خلال المباراة".

تابعت الرابطة "بدافع الحذر، لم ينه دورانت المباراة".

قال زميله جو هاريس "هذا محيّر ومحبط. أعني انه أمر غريب".

وفي ظل اقصاء دورانت، سجل النجمان كايري إيرفينغ 15 نقطة وجيمس هاردن 17 نقطة و12 تمريرة حاسمة لبروكلين ثالث المنطقة الشرقية.

واضاف سياكام 11 نقطة و6 تمريرات حاسمة وبلغ معدله 12 محاولة ناجحة من اصل 23، واضاف لحامل لقب الموسم قبل الماضي الموزع كايل لاوري 30 نقطة في على رصيد له هذا الموسم.

وحقق رابتورز فوزه الثامن في 12 مباراة.

وعادل لاوري افضل رصيد له هذا الموسم مع ست رميات ثلاثية واضاف سلة حاسمة قبل 35 ثانية ليمنح فريقه التقدم 121-113.

قال مدرب نتس الكندي ستيف ناش "أهدرنا بعض الكرات السانحة فيما حقق لاوري كرات رائعة. كما وجدوا المساحات في الدقائق الاخيرة".

- 26 ثلاثية ليوتا -

وأمطر يوتا جاز، متصدر المنطقة الغربية والدوري (18-5)، سلة تشارلوت هورنتس بـ26 ثلاثية وهزمه 138-121.

وكان يوتا على بعد ثلاث ثلاثيات من الرقم القياسي في مباراة واحدة لميلووكي باكس.

وحقق يوتا فوزه الرابع عشر في 15 مباراة.

تألق الكرواتي بويان بوغدانوفيتش مسجلا 7 ثلاثيات (31 نقطة) واضاف دونوفان ميتشل خمس رميات من خارج القوس (30 نقطة).

في المقابل، كان الشاب لاميلو بول الافضل لدى الخاسر مع 34 نقطة و8 تمريرات حاسمة.

وفي فلوريدا، حقق المونتينيغري نيكولا فوتشيفيتش أعلى رصيد في مسيرته (43 نقطة و19 متابعة) ليقود أورلاندو ماجيك إلى الفوز على شيكاغو بولز 123-119.

وحقق فوتشيفيتش (30 عاما) بداية صاروخية مسجلا 13 نقطة في أول ثلاث دقائق من المباراة.

وتخطى أفضل رصيد شخصي له برميتين حرتين قبل ثانيتين على نهاية المباراة، وذلك بعد تسجيله 41 نقطة في 2017 ضد بروكلين.

قال فوتشيفيتش "كان الشعور رائعا أن احقق افضل رصيد شخصي ونفوز في المباراة، لان المرة الاخيرة كانت خسارة. يمكنك الاستمتاع بالامور اكثر عندما تحقق الفوز".

وكان تدخل زاك لافين متأخرا في المباراة، اذ سجل 24 من نقاطه الـ26 في الربع الاخير، لكنها لم تكن كافية لتجنيب فريقه خسارته الـ13 هذا الموسم مقابل 8 انتصارات.

وافتتح ميلووكي باكس رحلة من ست مباريت خارج ملعبه بفوز على كليفلاند كافالييرز 123-105، بفضل 33نقطة لنجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو.

وكرّر يانيس ما قاله نجم الدوري ليبرون جيمس قبل يوم معترضا على اقامة مباراة "كل النجوم"، بسبب قصر الموسم نظرا لتداعيات فيروس كورونا.

قال أفضل لاعب في الدوري في آخر موسمين "يقول الكلب الكبير (النجم الكبير) ان حافزه صفر وطاقته صفر لمباراة كل النجوم، وأنا احذو حذوه. لا اهتم حقا الان بمباراة كل النجوم. لا يمكننا رؤية عائلاتنا".

وسجل براندون إينغرام 30 نقطة واضاف لونزو بول 20 في فوز نيو اورليانز بيليكانز على انديانا بيسرز 114-113 في انديانابوليس. واضاف الشاب زيون وليامسون 18 للفائز، فيما كان جرو هوليداي الافضل للخاسر مع 22 نقطة.