شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مرجان: الأهلى لديه طموح مشروع بالفوز على بايرن ميونخ.. ومتفائلون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي عن آخر تطورات حالته الصحية بعد ثبوت إصابته بكورونا بعد خضوعه لمسحة طبية عقب وصوله مع بعثة الفريق الأحمر إلى قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وقال مرجان، فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم" عبر قناة أون تايم سبورت، "الحمد لله تجاوزت المرحلة الصعبة من كورونا وخضعت لمسحة قبل ساعات وأنتظر نتيجتها، الفريق قدم أداءً مميزاً وشرف مصر كلها وليس جماهير الأهلي فقط، ونتمنى التوفيق للفريق ولا يوجد مستحيل فى كرة القدم، طالما لديك طموح مشروع تسعى لتحقيقه بالطرق الشرعية فهذا حقك".

وأضاف المدير التنفيذي للأهلي، "ربنا كرمنا بتحقيق بطولة أفريقيا والمشاركة في كأس العالم، وكل حلم له صعوبات وتحديات، وأنا متفائل خير للفريق..تابع وجود محمود الخطيب بين اللاعبين، حافز كبير جداً وهذا ما رأيناه في التدريبات وقرب اللاعبين منه، وهو يعلم متى يجب أن يكون متواجد مع اللاعبين ومتى عليه أن يتركهم للتركيز".

واختتم مرجان بدون مبالغة الجماهير التى استقبلتنا في المطار كانت جزءا بسيطا من الجماهير التى احتفلت بنا طوال الطريق حتى الفندق، ومحمود الخطيب عندما وجد هذه الأعداد توج إليهم مع اللاعبين لتحيتهم.

وتحركت رحلة فريق بايرن ميونخ الألماني، المتجهة إلى الدوحة، من مطار ميونخ الألمانى بعدما تم تبديل طاقم الطيران، بعد تأخر سفر الفريق إلى الدوحة لمواجهة الأهلي، فى مباراة الدور نصف النهائى لبطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا فى قطر، لأكثر من 7 ساعات كاملة، وذلك بسبب رفض الإذن بالإقلاع.

وأعلن البايرن فى بيان رسمي عبر موقعه وكذلك تغريدة عبر حسابه الرسمي على توتير تغريدة جاء فيها: " تأخر رحيل بايرن عن كأس العالم للأندية بعد مباراة البوندسليجا في هيرتا برلين لأكثر من سبع ساعات بسبب رفض تصريح الدخول في برلين بدلاً من منتصف الليل بقليل كما هو مخطط له ، لم يُسمح لأبطال الأرقام القياسية الألمانية بالإقلاع إلا في الساعة 7 صباحًا نظرًا لأن الليل كان مستيقظًا ، كان لا بد من تبادل طاقم الطائرة ، ولهذا كان على الطائرة أن تهبط مؤقتًا في ميونيخ، ومن هناك أقلعت الطائرة متوجهة إلى الدوحة الساعة 9.15 صباحا.