شكرا لقرائتكم خبر عن هل أثرت غيابات ساسي وأوناجم ومصطفى محمد على الزمالك فى الفترة الأخيرة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضح تأثر فريق نادى الزمالك خلال الفترة الماضية بعدم استقرار الفريق فنياً بعد رحيل بعض نجومه أو اهتزاز مستوى بعضهم، ولعل انتقال مصطفى محمد مهاجم الفريق إلى جالطا سراى التركى وإعارة عمر السعيد "البديل" إلى الجونة الأبرز فى الهجوم الأبيض، فضلا عن غياب فرجانى ساسى الفترة الماضية قبل العودة للمشاركة مرة أخرى ودخوله فى ملف تجديد التعاقد، وأيضا رحيل محمد أوناجم إلى الوداد المغربى على سبيل الإعارة.

واعتمد نادى الزمالك فى خطة اللعب التى نجحت مع القلعة البيضاء على وجود بعض النجوم ومنهم ساسى وبن شرقى ومصطفى محمد بشكل دائم، ما أدى إلى تأثر الفريق بشكل واضح فى غيابهم، ولكن الزمالك يحاول الفترة الحالية تجهيز الصفقات الجديدة.

ويعمل الجهاز الفنى للزمالك على تجهيز كل من سيف الدين الجزيري، ومروان حمدي المنضمين حديثا لصفوف فريق الكرة الأول بنادى الزمالك لتعويض غياب مصطفى محمد ، كما هناك مجهودات لتجهيز شيكابالا وحميد أحداد اللذين ظهرا بشكل جيد، بالإضافة إلى جميع اللاعبين قبل المواجهة المنتظرة أمام الاتحاد السكندرى والمقرر لها غداً الأحد.

ونفذ الجهاز الفنى للزمالك بعض الأمور الفنية الخاصة على هامش المران تحت إشراف باتشيكو المدير الفني ومدحت عبد الهادي المدرب العام، ومن خلال تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، وعقب ذلك أدى اللاعبون تقسيمة قوية في جزء من الملعب أشرف عليها باتشيكو وعبد الهادي، وظهرت الروح العالية والحماس، والعزيمة على جميع اللاعبين خلال التقسيمة.

وشهدت التقسيمة تأكد جاهزية اللاعبين الجديدين سيف الدين الجزيري، ومروان حمدي، وشيكابالا، وحميد أحداد ونال الجميع إشادة وتحية من الجهاز الفني بالكامل، ومدير الكرة على الحماس والتركيز والإصرار لديهم على تقديم الأفضل خلال الفترة القادمة بدءا من لقاء الاتحاد يوم الأحد.

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري غدا الأحد، باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى، قبل مواجهة مولودية الجزائر الجمعة المقبل، فى افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتأكد غياب فرجاني ساسي عن مباراة الزمالك المقبلة أمام الاتحاد السكندري بسبب الإيقاف، بعدما تلقى اللاعب البطاقة الحمراء خلال مواجهة غزل المحلة، بعد تدخل قوي مع محمد سامى لاعب المحلة ليتعرض الأخير لإصابة قوية في الرأس.