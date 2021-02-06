شكرا لقرائتكم خبر عن 7 تصريحات مثيرة أطلقها خالد الغندور فى كل الاتجاهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق خالد الغندور لاعب الزمالك الأسبق، عدة تصريحات مثيرة خلال الساعات الماضية، وكان أبرزها أن مصطفى محمد لاعب الزمالك المعار لصفوف جالطة سراي التركي، أفضل من محمد صلاح وليونيل ميسي وكيليان مبابي فى ضربات الرأس، وقال الغندور: "مصطفى محمد أفضل 3 آلاف مرة من محمد صلاح في ضربات الرأس وأيضا 20 مرة من ميسي و500 من مبابي، وأن مصطفى محمد لديه كل شيء فهو أفضل لاعب في العالم ولا يُقارن بكريستيانو رونالدو".

مصطفى محمد أفضل من صلاح وميسى ومبابى فى ضربات الرأس.. ولا يقل عن رونالدو

يرى خالد الغندور أن مصطفى محمد مهاجم الزمالك السابق لا يقل عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وقال الغندور : "لماذا حديثى عن مصطفى محمد يضايقك البعض بل إن مصطفى محمد لا يقل عن رونالدو..وكمان أفضل 3 آلاف مرة من محمد صلاح في ضربات الرأس وأيضا 20 مرة من ميسي و500 من مبابي، وأن مصطفى محمد لديه كل شيء فهو أفضل لاعب في العالم ولا يُقارن بكريستيانو رونالدو".

يرى خالد الغندور ، أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، أسطورة الكرة في مصر، ويتفوق على محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، موضحا أن المو "نمبر وان" في مصر بشهادة العالم كله ومن يقول غير ذلك لا يفهم في الكرة، قائلا: أضاف الغندور، إن محمد صلاح حقق من الألقاب والأرقام الشخصية ما يجعله أسطورة الكرة في مصر وليس من الصحيح مقارنته بأى أحد. رفضت الأهلى رغم المبالغ الكبيرة رفضت الأهلى رغم المبالغ الكبيرة

محمد صلاح أسطورة مصر الحقيقية وليس الخطيب

أكد خالد الغندور أنه رفض الانتقال إلى النادى الأهلى رغم المبالغ الكبيرة التي عرضت عليه بسبب حبه للزمالك، لافتا إلى أنه هناك مكالمة هاتفية حالت دون انتقاله إلى القلعة الحمراء، قائلا :" لم أكون شعبيتى عند الجماهير من استفزاز النادي الأهلى و كنت أذهب مع والدي الاستاد وأشجع معه المارد الأحمر".

لا أحب استفزاز الجمهور أكد خالد الغندور أنه لا يحب استفزاز الجماهير قائلاً:" مكنتش مدلع وأنا صغير وكنت بتضرب بالحزام وليلى علوي كانت زميلتي في المدرسة وكنت بربي كلاب وقطط من صغري لا يشغلني التنمر عليا بسبب قصري واللي بيقول عليا قزم مريض نفسياً"، مضيفا: " أنا مستفز لانى بقول الحق وعمري ما استفزيت جمهور الأهلي ولا قصدت اتهام الأهلي بالتسبب في وفاة محمد عبد الوهاب وفاروق جعفر ضمني للزمالك ولكن طاهر أبو زيد مثلي الأعلى في الكرة".

لو انتقل ساسى للدحيل لانتحر كرويا

قلل الإعلامى خالد الغندور من إمكانيات نادى الدحيل القطري، موضحا أنه كان مجهولا أمام الأهلى، الذى انتصر عليه بهدف سجله حسين الشحات، في المباراة التي جمعتهما على استاد المدينة التعليمية في انطلاقة مباريات المارد الأحمر بكأس العالم للأندية، وأكد الإعلامى خالد الغندور خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج زملكاوى المذاع على قناة الزمالك أن التونسي فرجانى ساسي لاعب وسط الزمالك لو انتقل إلى الدحيل القطرب بعد المفاوضات التى دارت بين الطرفين خلال الفترة الماضية لانتحر كرويا.

مبروك للأهلى مواجهة بايرن ميونخ.. والدحيل فريق عادى

هنأ الإعلامى خالد الغندور النادي الأهلى بعد الفوز على الدحيل القطري، بهدف سجله حسين الشحات، في المباراة التي جمعتهما على ملعب المدينة التعليمية، في انطلاقة مباريات المارد الأحمر بكأس العالم للأندية، وقال الغندور خلال تقديمه برنامج زملكاوي على قناة الزمالك إن الدحيل القطري فريق عادي ومجهول، ويمتلك لاعبين دون المستوى، مؤكدا أنه تم بناء هالة إعلامية عليه لكن أثبتوا العكس عند مواجهة المارد الأحمر رغم الإمكانيات الكبيرة لديهم.

هو عيب الزمالك يتوج بالدوري

انتقد الإعلامى خالد الغندور، التحكيم في مباراة الزمالك وأسوان، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري المصري، والتى انتهت بالتعادل السلبي، قال الغندور خلال تقديمه برنامج زملكاوي على قناة الزمالك: "الحكم محمد يوسف هو الذي احتسب هدف الأهلي أمام سيراميكا رغم وجود خطأ ضد محمد شريف، لكنه احتسب خطأ في هدف مصطفى محمد ضد أسوان".

وأضاف: "الحُكام المصريين هيبوظوا الدوري خايفين من ايه، هو عيب ان الزمالك ياخد بطولة الدوري، امتى الزمالك ياخد حقه في المباريات"،متابعا :" محمد يوسف، يا حكم المباراة انت بتخاف ليه تحسب أخطاء لصالح الزمالك".