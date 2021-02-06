الامارات | رومينغه يحذر البايرن من مواجهة الأهلي المصري

شكرا لقرائتكم خبر عن رومينغه يحذر البايرن من مواجهة الأهلي المصري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ، والقائد الأسبق لمنتخب ألمانيا في سبعينيات وثمانيات القرن الماضي، كارل هاينز رومينيغه، أن الفريق "البافاري" سيواجه خصماً كبيراً عندما يلتقي بعد غدٍ منافسه "نادي القرن الإفريقي" الأهلي المصري، في مباراة نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، المقامة حالياً في قطر.

وقال في تصريحات صحافية، تولت نشرها وسائل الإعلام العالمي، ومن ضمنها صحيفة "أس" الإسبانية: "أحذر لاعبي البايرن من التقليل من شأن الخصم في موقعة نصف النهائي، فالأهلي ناد كبير، ولديه أكثر من 30 مليون مشجع في مصر وحدها، كما أن النادي المصري تم اختياره "نادي القرن" من قبل الاتحاد الافريقي، ونحن نتطلع بشدة إلى هذه المواجهة التي نخوضها بأعلى درجات الاحترام والتقدير لفريق الأهلي".

وأضاف: "سيكون على مدرب البايرن تحليل أداء الأهلي، إذ لا بد لنا أن ندخل المباراة دون وجود أي نوع من الغطرسة، على الرغم من أننا المرشحين للفوز، فنحن لا نريد أن نتعثر، ومطالبين بخوض كل مباراة بجدية، مع الاحترام والإعداد المهني لها".

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