شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة تضرب بايرن ميونخ في مطار برلين قبل مواجهة الأهلي في كأس العالم للأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاش نادي بايرن ميونخ الألماني أزمة في مطار برلين قبل السفر إلى العاصمة القطرية الدوحة من أجل مواجهة الأهلي في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، الإثنين المقبل.

ونشر النادي الألماني بيانًا على موقعه الرسمي أوضح فيه تفاصيل الأزمة قائلًا: «عقب رفض طلب الإقلاع في برلين مساء الجمعة، تأخر سفر بايرن ميونخ للمشاركة في كأس العالم للأندية عقب مباراة هيرتا برلين في الدوري الألماني بأكثر من سبع ساعات».

وأضاف البيان: «بدلًا من الإقلاع بعد منتصف الليل بقليل كما كانت الخطة الأساسية، لم يسمح للطائرة التي تقل بطل ألمانيا للإقلاع حتى السابعة صباحًا. وبسبب المبيت غير المجدول، اضطر لتغيير طاقم الطائرة واضطرت الطائرة للتوقف في ميونخ، ومن هناك، أقلعت إلى الدوحة في التاسعة والربع صباحًا».