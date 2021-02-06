شكرا لقرائتكم خبر عن كلباء يعبر عجمان في الدقيقة 98 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: نزار جعفر

استعاد اتحاد كلباء تفوقه بالفوز المثير الذي انتزعه من ضيفه عجمان في الدقيقة 98 بنتيجة 2-1 خلال اللقاء الذي جمعهما الجمعة على ملعب كلباء في ختام مواجهات الأسبوع 15 لدوري الخليج العربي.

وبهذا الفوز الذي يعد السادس لـ«النمور» في المسابقة يرفع رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثامن ومحققاً أفضل حصاد له في دوري المحترفين، فيما أعادت الخسارة عجمان لدائرة المعاناة بعد الصحوة في الجولتين السابقتين ليتوقف رصيده عند الـ9 نقاط.

انتهى شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف في ظل أداء حذر من الفريقين، وسط أفضلية نسبية للاعبي كلباء في الثلث الأول؛ حيث حاول أصحاب الأرض المبادرة بالتسجيل لكن أغلب الكرات ضلت طريقها للشباك.

فاجأ كلباء ضيفه عجمان بهدف مباغت عند الدقيقة 72 سجله ماجد راشد من تسديدة قوية من خارج الصندوق فشلت معها محاولات الحارس علي الحوسني، على الرغم من الأفضلية التي بدا بها الفريق البرتقالي الحصة الثانية قبل أن ينجح البرازيلي جارديل من إدراك التعادل لعجمان في الدقيقة 83 مستغلاً تسديدة زميله المالي مايجا التي ارتدت من الحارس جمال عبدالله.

وبينما المباراة تتجه للتعادل يعلن الحكم عن ركلة جزاء لفريق كلباء إثر ملامسة الكرة يد المدافع عبدالله صالح نفذها التوجولي مالابا معلناً هدف الفوز الكلباوي الذي انتهى عليه اللقاء.

أدار المباراة الحكم حمد علي يوسف وعاونه على الخطوط حسن الحمادي وأحمد الحوسني.