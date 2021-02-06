بيدرو يعترف بأفضلية شباب الأهلي ويطالب بعدالة التحكيم

العين: عاطف صيام

ظهرت نتيجة الهزيمة الكبيرة للعين أمام شباب الأهلي 1-4 في دوري الخليج العربي، على وجه مدرب «الزعيم» البرتغالي بيدرو إيمانويل الذي اعترف بأفضلية فريق «الفرسان» في المباراة.

وأشار بيدرو إلى أن الحكم لم يتحقق من ركلة الجزاء التي احتسبت على العين بعد مرور 8 دقائق من البداية، وقال: عموماً بالنظر إلى نتيجة المباراة نجد أن شباب الأهلي نجح في تسجيل 4 أهداف، وكان هو الطرف الأفضل في معظم أجزاء المباراة؛ لكن لاحت لنا فرصة في بداية اللقاء لو سجلها لابا كودوجو كان الوضع سيتغير ويمنح الفريق راحة

وثقة أكبر في النفس ولكن هذا حال كرة القدم، وفي الحقيقة لم نستطيع إيجاد تشكيلة ثابتة بسبب الإصابات، وأعتقد أن التفاصيل البسيطة هي من حسمت اللقاء خصوصاً في ركلة الجزاء التي لم يتحقق منها حكم اللقاء ومنحت الفرصة للمنافس في اللعب بأريحية.

وتابع: علينا أن ننسى هذه المباراة ونحاول أن نستعيد توازننا من جديد على الرغم من صعوبة المهمة في ظل مثل هذه الغيابات العديدة.

وفي ختام حديثه هنأ بيدرو شباب الأهلي على الفوز؛ لكنه طالب بأن يكون التحكيم عادلاً ومنصفاً مع فريقه، خصوصاً أن مباراته أمام شباب الأهلي في الدور الأول تغاضى الحكم لهم عن ركلة جزاء واضحة، وتسببت في عدم حصولهم على النقاط الثلاث.

من جهته، أبدى مدرب شباب الأهلي المهندس مهدي علي سعادته البالغة بالفوز الكبير، وحصوله على النقاط الثلاث إلى جانب الأداء الرائع من كافة اللاعبين، متمنياً أن يتواصل هذا الأداء في الجولات القادمة، وقال: قدمنا مباراة جيدة بعد أن حضرنا لها بصورة جيدة ودرسنا المنافس من كافة الجوانب، نجحنا في تسجيل هدف مبكر وبعدها تعاملنا مع مجريات اللقاء بالصورة المطلوبة، وفي الاستراحة وجهت بعض التعليمات للاعبين الذين نفذوها بدقة وبالصورة المطلوبة ونتجت عنها الأهداف الثلاثة الأخرى.

وتابع: سعيد جداً بما قدمه اللاعبون من أداء وروح عالية ورغبة كبيرة على الرغم من غياب 7 لاعبين عن التشكيلة.