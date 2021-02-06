شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام..ليفاندوفيسكي = مروان محسن + 59 مليون يورو قبل مباراة الأهلي والبايرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مواجهة قوية ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة والأهلي بصفة خاصة، عندما يلتقي المارد الأحمر بطل أفريقيا، ببايرن ميونخ بطل أوروبا في مباراة الدور نصف النهائي ببطولة كأس العالم للأندية التى تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة، والتى تقام مساء الأثنين، حيث يطمح الفريق الأحمر إلى تشريف الكرة المصرية والأفريقية أمام العملاق الأوروبي.

ويعتبر روبرت ليفاندوفسكي هو المهاجم الأبرز لفريق بايرن ميونخ، ويواجهه مروان محسن مهاجم الأهلي الأغلى والأقدم بين مهاجمي القلعة الحمراء، قبل اللقاء المرتقب، ووفقاً لموقع الإحصائيات "ترانسفير ماركت" جاءت أرقام كلا اللاعبين كالتالي:

روبرت ليفاندوفسكي

السن: 32 سنة

القيمة التسويقية: 60 مليون يورو

شارك مع بايرن ميونخ في: 315 مباراة

سجل: 273 هدف

صنع: 64 هدف

في هذا الموسم شارك في: 26 مباراة

سجل: 27 هدف

صنع: 7 أهداف



روبرت ليفاندوفسكي

مروان محسن

السن: 31 سنة

القيمة التسويقية: مليون يورو

شارك مع الأهلي في: 91 مباراة

سجل: 22 هدف

صنع: 7 أهداف

في الموسم الجاري

شارك في: 3 مباريات

لم يسجل أو يصنع أهداف