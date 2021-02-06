شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يرفع شعار "الثأر" من طلائع الجيش.. و8 مباريات تلخص رحلة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه بيراميدز نظيره طلائع الجيش فى تمام الخامسة عصر اليوم السبت على ستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة بين الفريقين في مواجهة يدخلها الفريق السماوى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من إنبى بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما تعادل الطلائع مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق في نفس الجولة.



ترتيب بيراميدز وطلائع الجيش فى جدول الدوريويحتل بيراميدز المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز في 3 وتعادل في 6 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 14 هدف وتلقت شباكهم 12 هدف، فيما يحتل الطلائع المركز الـ 11 برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى ثلاثة مباريات وتعادل فى مباراتين وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبيه 13 هدف وتلقت شباكه 15 هدف.

تاريخ مواجهات بيراميدز وطلائع الجيش التقى الفريقان من قبل فى 8 مواجهات بالدورى، حسم بيراميدز 3 مباريات لصالحه، منها العام الماضى ذهابا وإيابا، مقابل فوزين لطلائع الجيش، وثلاثة تعادلات، وانتهت مباراة الدور الأول لدوري الموسم الماضى بين الفريقين بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق، سجل لبيراميدز ايريك تراورى ومحمد فاروق وسجل للطلائع تالا نداى وكريم طارق. وانتهت مباراة الدور الثانى لدوري الموسم الماضى بالتعادل الايجابى 2-2 سجل لبيراميدز عمر العيونى ودودى الجباس وسجل للطلائع ناصر منسى وأحمد سامى.

فيما انتهت أخر مباراة جمعت بيراميدز والطلائع وكانت فى الدور قبل النهائى لكأس مصر بفوز الطلائع 3-1 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلى بالتعادل السلبى ونجح محمد بسام فى التصدى لركلتى ترجيح ليعلن تأهل الطلائع للمباراة النهائية لكأس مصر لأول مرة فى تاريخه والتى واجه فيها الاهلى وخسر اللقب بركلات الترجيح.

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وطالب الجهاز الفني لبيراميدز لاعبيه بالتخلص من دوامة النتائج السلبية التي تحاصر الفريق بالفترة الأخيرة سعياً لتحقيق فوز غائب منذ سبعة أسابيع بالمسابقة ، في المقابل طالب جهاز الطلائع لاعبيه بمواصلة حصد النقاط لتعديل مسار الفريق بجدول المسابقة.

التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام طلائع الجيش

ويبدو التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام الطلائع :"شريف إكرامى فى حراسة المرمى، فى الدفاع عمر جابر - أحمد أيمن منصور - طارق طه - أحمد سامى، فى خط الوسط: نبيل عماد دونجا -إبراهيم حسن - محمد فاروق - إيراهيم عادل - محمود حمادة، فى الهجوم دييجو رولان أو محمود وادى.

التشكيل المتوقع لطلائع الجيش أمام بيراميدز

ويبدو التشكيل المتوقع للطلائع أمام بيراميدز مكون من :"محمد بسام، مصطفى الزناري، أحمد علاء، محمد ناصف، أحمد سمير،فرنك استيفن وناصر منسي، عمرو السيسي، خالد السطوحي، أحمد هانى، عمرو جمال".