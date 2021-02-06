شكرا لقرائتكم خبر عن كل ماتريد معرفته عن مواجهة البنك الاهلى مع الجونة بالجبل الأخضر فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف البنك الأهلى نظيره الجونة في الثانية والنصف ظهر اليوم السبت على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها البنك الاهلى بعد التعادل السلبى مع المصرى البورسعيدى بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر الجونة من الإنتاج الحربى بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نفس الجولة.

ويحتل البنك الأهلى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى واحدة وتعادل فى ستة مباريات وخسر أربعة مباريات وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه 13 هدفا، فيما يحتل الجونة المركز الثالث برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز في 5 وتعادل في 3 وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 13 هدفا وتلقت شباكه 9 أهداف.

ترتيب البنك الأهلى والجونة فى جدول الدوري

يوسف يبحث عن استعادة الانتصارات وشحاته يفتش عن النقاط الثلاث

وطالب محمد يوسف المدير الفني للبنك الأهلى لاعبيه بإستعادة الانتصارات للتخلص من مراكز القاع ، في المقابل شدد رضا شحاته المدير الفني للجونة على لاعبيه عدم تقبله فكرة الاستهتار والتقصير مرة أخرى، مؤكداً أن التواجد في المربع الذهبى يتطلب استمرار الفوز وحصد النقاط الثلاث.

التشكيل المتوقع للبنك الأهلى أمام الجونة

ويبدو التشكيل المتوقع للبنك الأهلى أمام الجونة مكونا من: "محمود الزنفلي-محمد مصطفى - محمد كوفى - أسامة إبراهيم - عاصم صلاح-محمود قاعود - محمد بسيوني، - معروف يوسف - حسام الصانع - أحمد على - محمد مثناني".

التشكيل المتوقع للجونة أمام البنك الأهلى

ويبدو التشكيل المتوقع للجونة أمام البنك الأهلى مكونا من: "إسلام طارق، محمد يكن، لؤي وائل، محمود الجزار وجونثان نجويم، نور السيد، سيرج أكا وناصر ناصر، إسلام عبدالنعيم، إسلام رشدي ومحمد رجب".