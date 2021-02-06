شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. أيمن أشرف مدافع برتبة مقاتل فى القلعة الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح أيمن أشرف مدافع النادي الأهلي، في فرض سيطرته على قلوب الأهلاوية خلال الفترة الأخيرة، تزامناً مع فرض سيطرته على خطوط الدفاع في القلعة الحمراء، وأدائه الرجولي على المستطيل الأخضر، والذى كشف عن قائد جديد بالفريق لا يبخل بأي مجهود على فريقه وفي أي مركز يلعب من خلاله يثبت جدارته بارتداء القميص الأحمر.

ورغم أنه لم يحظى بالفرصة في بداية مسيرته الكروية بعد تصعيده من قطاع الناشئين في النادي الأهلي، ما أدى إلى خروجه ليخوض التجربة مع فرق أخرى، إلا أنه أثبت وبقوة جدارته بالعودة إلى البيت الأحمر ليؤكد تألقه وأحقيته بالبقاء في النادي الأهلي.

في موسم 2011، خرج أيمن أشرف على سبيل الإعارة من النادي الأهلي إلى تليفونات بني سويف بحثاً عن فرصة للمشاركة، قبل أن يعود في الموسم التالي إلى الفريق الأحمر، ليخوض مباراة واحدة فقط، ثم ينتقل إلى فريق سموحة في موسم 2013.

ومع سموحة تألق أيمن أشرف وبزغ نجمه ليشارك 113 مباراة في مركز الظهير الأيسر، سجل خلالهم 5 أهداف وصنع 7 أخرين، ليجبر مسئولي الأهلي على استعادته من جديد، خاصة وأنه يجيد اللعب في أكثر من مركز وهو الظهير الأيسر أو المدافع الأيسر.

في موسم 2017، عاد أيمن أشرف من جديد إلى القلعة الحمراء، وبسبب اعتماد الأهلي في تلك الفترة على التونسي علي معلول، ونظراً لتألقه في قيادة الجبهة اليسرى، تم الاستعانة بأيمن أشرف كمدافع أيسر في غير مركزه الأساسي، ومع ذلك أبدع وأمتع أيمن أشرف مع الفريق الأحمر ثبت أقدامه بالتشكيل الأساسي على حساب لاعبين كبار في هذا المركز بالنادي، وباتت جماهير القلعة الحمراء تشيد بأدائه الرجولي في كل مناسبة، وهو ما تم تكريمه بشكل رسمي ليحصل على جائزة رجل مباراة الأهلي والدحيل في كأس العالم للأندية المقامة حالياً بالدوحة والتى فاز خلالها الأهلي بهدف نظيف ليتأهل إلى نصف نهائي البطولة لمواجهة بايرن ميونخ.



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