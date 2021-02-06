خالد الغندور : مصطفى محمد أفضل من ميسي ومبابى.. وصلاح أسطورة مصر الحقيقية

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القاهرة - سامية سيد - أكد خالد الغندور لاعب الزمالك الأسبق، أن مصطفى محمد لاعب الزمالك المعار لصفوف جالطة سراي التركي، أفضل من محمد صلاح وليونيل ميسي وكيليان مبابي فى ضربات الرأس، وقال الغندور، خلال حوارعلى أون تايم سبورتس، أمس: "مصطفى محمد أفضل 3 آلاف مرة من محمد صلاح في ضربات الرأس وأيضا 20 مرة من ميسي و500 من مبابي، وأن مصطفى محمد لديه كل شيء فهو أفضل لاعب في العالم ولا يُقارن بكريستيانو رونالدو".



خالد الغندور

خالد الغندور: مصطفى محمد لا يقل عن رونالدو

وقال خالد الغندور : "لماذا حديثى عن مصطفى محمد يضايقك البعض بل إن مصطفى محمد لا يقل عن رونالدو.. وأنه أفضل من ميسي في ضربات الرأس فميسي ليس لديه موهبة في ضربات الرأس ولكن ميسي أفضل لاعب في تاريخ العالم".



خالد الغندور

خالد الغندور : محمد صلاح اسطورة مصر الحقيقية وليس الخطيب

خالد الغندور : محمد صلاح اسطورة مصر الحقيقية وليس الخطيب وأضاف خالد الغندور ، أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، أسطورة الكرة في مصر، ويتفوق على محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، موضحا أن المو "نمبر وان" في مصر بشهادة العالم كله ومن يقول غير ذلك لا يفهم في الكرة، قائلا: أضاف الغندور، إن محمد صلاح حقق من الألقاب والأرقام الشخصية ما يجعله أسطورة الكرة في مصر وليس من الصحيح مقارنته بأى أحد. خالد الغندور: رفضت الأهلى رغم المبالغ الكبيرة

خالد الغندور: رفضت الأهلى رغم المبالغ الكبيرة

وتابع خالد الغندور، أنه رفض الانتقال إلى النادى الأهلى رغم المبالغ الكبيرة التي عرضت عليه بسبب حبه للزمالك، لافتا إلى أنه هناك مكالمة هاتفية حالت دون انتقاله إلى القلعة الحمراء، قائلا :" لم أكون شعبيتى عند الجماهير من استفزاز النادي الأهلى و كنت أذهب مع والدي الاستاد وأشجع معه المارد الأحمر".