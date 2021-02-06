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شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور : مصطفى محمد أفضل من ميسي ومبابى.. وصلاح أسطورة مصر الحقيقية والان مع تفاصيل الخبر
خالد الغندور
وقال خالد الغندور : "لماذا حديثى عن مصطفى محمد يضايقك البعض بل إن مصطفى محمد لا يقل عن رونالدو.. وأنه أفضل من ميسي في ضربات الرأس فميسي ليس لديه موهبة في ضربات الرأس ولكن ميسي أفضل لاعب في تاريخ العالم".
خالد الغندور
خالد الغندور : محمد صلاح اسطورة مصر الحقيقية وليس الخطيب
وأضاف خالد الغندور ، أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، أسطورة الكرة في مصر، ويتفوق على محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، موضحا أن المو "نمبر وان" في مصر بشهادة العالم كله ومن يقول غير ذلك لا يفهم في الكرة، قائلا: أضاف الغندور، إن محمد صلاح حقق من الألقاب والأرقام الشخصية ما يجعله أسطورة الكرة في مصر وليس من الصحيح مقارنته بأى أحد.خالد الغندور: رفضت الأهلى رغم المبالغ الكبيرة
وتابع خالد الغندور، أنه رفض الانتقال إلى النادى الأهلى رغم المبالغ الكبيرة التي عرضت عليه بسبب حبه للزمالك، لافتا إلى أنه هناك مكالمة هاتفية حالت دون انتقاله إلى القلعة الحمراء، قائلا :" لم أكون شعبيتى عند الجماهير من استفزاز النادي الأهلى و كنت أذهب مع والدي الاستاد وأشجع معه المارد الأحمر".
واختتم خالد الغندور :" مكنتش مدلع وأنا صغير وكنت بتضرب بالحزام وليلى علوي كانت زميلتي في المدرسة وكنت بربي كلاب وقطط من صغري لا يشغلني التنمر عليا بسبب قصري واللي بيقول عليا قزم مريض نفسياً"، مضيفا: " أنا مستفز لانى بقول الحق وعمري ما استفزيت جمهور الأهلي ولا قصدت اتهام الأهلي بالتسبب في وفاة محمد عبد الوهاب وفاروق جعفر ضمني للزمالك ولكن طاهر أبو زيد مثلي الأعلى في الكرة".