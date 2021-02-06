شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلي تخضع لمسحة طبية اليوم استعداداً لمواجهة بايرن ميونخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخضع بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مونديال الأندية لمسحة طبية جديدة اليوم، السبت، داخل مقر إقامتها بالدوحة ، وحددت اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية السبت موعدا للمسحة الرسمية التي تجريها البعثة استعدادا لمباراة بايرن ميونخ الألماني غداً في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية بعد الفوز أمس الأول علي الدحيل القطري بهدف نظيف سجله حسين الشحات.

ويعد الأهلي الفريق المصري الوحيد الذي سجل حضوره في البطولة الأكبر في العالم على صعيد الأندية بـ6 مشاركات، ولم يسبق لأي فريق مصري المشاركة في البطولة منذ انطلاقها.

الأهلي هو أول فريق في تاريخ قارة إفريقيا وكذلك الأندية العربية يصعد إلى منصات التتويج العالمية في مونديال الاندية نسخة 2006، عندما فاز بالمركز الثالث، وتوج بالميدالية البرونزية، ليصبح أول فريق مصري وعربي وإفريقي يتمكن من تحقيق ميدالية عالمية في كرة القدم للكبار على صعيد الأندية وكذلك المنتخبات.

خاض الأهلي في مسيرته العالمية 12 مباراة ليصبح ثاني أكثر الأندية ظهورا في المونديال بالتساوي مع ريال مدريد الإسباني خلف أوكلاند ستي النيوزيلاندي الذي ظهر في 15 مباراة بالمونديال.

وعلى مدار 12 مباراة للأهلي في المونديال لم يسبق لبطل إفريقيا التاريخي وملكها المتوج، مواجهة أي فريق أوروبي، حيث التقى بفرق المكسيك في 4 مناسبات وفرق البرازيل في مناسبتين، وفرق استراليا في مناسبتين وفرق السعودية ونيوزيلندا واليابان والصين في مناسبة واحدة.

وواجه الأهلي فرق «اتحاد جدة السعودي – سيدني الأسترالي – أوكلاند ستي نيوزيلندا – أنترناسونالي البرازيلي – باتشوكا المكسيكي – أدلاد يونايتد الأسترالي - سانفريس هيروشيما الياباني – كورنثيانز البرازيلي – مونتيري المكسيكي - جوانزو الصيني».