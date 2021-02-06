شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يمنح اللاعبين شيكات مستحقة الدفع بعد تأخر "فلوس" مصطفى محمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدرس اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، منح لاعبو الفريق الكروى الأول شيكات مستحقة الدفع، بالمستحقات المتأخرة والتي كان مقرر صرفها اليوم، الي الأسبوع المقبل، بسبب عدم وصول مستحقات الزمالك في صفقة إعارة مصطفي محمد لفريق جالطة سراي التركى.

وتأخرت إدارة الزمالك فى صرف مستحقات اللاعبين، والتى كان مقرر لها أمس، وفقًا لوعد الإدارة للاعبين، بإنه سيتم صرف مستحقاتهم ومقدمات العقود فور انتعاش الخزينة بالعائد المادى من احتراف مصطفى محمد بنادى جالطة سراى التركى.

وأبلغت الإدارة لاعبى الزمالك بتأخر صرف المستحقات للأسبوع المقبل، مع إمكانية منحهم شيكات مستحقة الدفع يتم صفرها فور دخول عائد احتراف مصطفى محمد فى حساب نادى الزمالك.

كما عقد الجهاز الطبى بنادى الزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة، جلسة مع بعض أعضاء اللجنة التنفيذية فى النادى، للمطالبة بالحصول على مستحقاتهم المتأخرة، حيث لم يتقاضى الجهاز الطبى مرتباتهم منذ فترة طولية، ومن بين تلك المستحقات مكافآت فوزالزمالك بالكونفدرالية الأفريقية والتى حصل عليها الجميع فيما عدا الجهاز الطبى.

وتحدث أسامة وأعضاء جهازه، مع اللجنة التنفيذية، حول ضرورة الحصول على مستحقاتهم المتأخرة، وذلك بعد أن انتظروا صرفها منذ فترة وهو الأمر الذى لم يحدث، مما أثار استياء الجهاز الطبى، ودفعهم للتفكير فى الاستقالة من منصبهم.

ووعد أعضاء اللجنة التنفيذية، الجهاز الطبى لفريق الزمالك بسرعة صرف مستحقاتهم المتأخرة، فور انتعاش خزينة النادى بقيمة احتراف مصطفى محمد لنادى جالطة سراى التركى، خاصة وإن الجهاز الطبى يقوم بعمله على أكمل وجه.

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري بعد غد الأحد، بإستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى، قبل مواجهة مولودية الجزائر يوم الجمعة المقبل، في افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتأكد غياب فرجاني ساسي، عن مباراة الزمالك المقبلة أمام الاتحاد السكندري، بسبب الإيقاف، بعدما تلقى اللاعب البطاقة الحمراء خلال مواجهة غزل المحلة، بعد تدخل قوي مع محمد سامى لاعب المحلة ليتعرض الأخير لإصابة قوية في الرأس.