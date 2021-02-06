الأهلي يجري المسحة الطبية الرسمية قبل مواجهة بايرن ميونيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

خضع أفراد بعثة فريق الأهلي في الدوحة لمسحة طبية صباح اليوم السبت، وذلك استعداداً لمباراة بايرن ميونيخ الألماني المقبلة.

ويستعد الأهلي بطل أفريقيا، لملاقاة بايرن ميونيخ بطل أوروبا، يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة في العاصمة القطرية الدوحة.

ووفقاً لما جاء في الموقع الرسمي للنادي الأهلي، أجرت بعثة الفريق صباح اليوم السبت المسحة الطبية الرسمية الخاصة بمباراة بايرن ميونيخ، وذلك داخل مقر إقامة البعثة.

ونجح الأهلي في التأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية، بعدما تجاوز الدحيل القطري في المباراة الأولى بهدف أحرزه حسين الشحات.