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بالمواعيد والقنوات.. 4 مواجهات بالدوري ضمن السبت الكروي المثير

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يشهد اليوم السبت، 4 مواجهات في مسابقة الممتاز ضمن الجولة الـ12 للمسابقة، بجانب عدد من المباريات في الدوريات الأوروبية.

ويرصد الخليج 365 لزواره الكرام، أبرز مباريات اليوم السبت بالمواعيد والقنوات الناقلة.

- الدوري المصري:

2.30: البنك الأهلي - الجونة (أون تايم سبورتس 1).

5.00: بيراميدز - طلائع الجيش (أون تايم سبورتس 2).

5.00: الإنتاج الحربي - أسوان (أون تايم سبورتس 3).

7.30: المقاولون - المصري (أون تايم سبورتس 1).

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2.30: أستون فيلا - أرسنال (بي إن سبورتس 1).

5.00: بيرنلي - برايتون (بي إن سبورتس 7).

10.00: مانشستر يونايتد - إيفرتون (بي إن سبورتس 1).

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5.15: هويسكا - (بي إن سبورتس 1).

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4.00: أتالانتا - تورينو (بي إن سبورتس 4).

7.00: يوفنتوس - روما (بي إن سبورتس 4).

9.45: جنوى - نابولي (بي إن سبورتس 4).

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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