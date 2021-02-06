بالمواعيد والقنوات.. 4 مواجهات بالدوري ضمن السبت الكروي المثير

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
يشهد اليوم السبت، 4 مواجهات في مسابقة الدوري المصري الممتاز ضمن الجولة الـ12 للمسابقة، بجانب عدد من المباريات في الدوريات الأوروبية.
ويرصد الخليج 365 لزواره الكرام، أبرز مباريات اليوم السبت بالمواعيد والقنوات الناقلة.
- الدوري المصري:
2.30: البنك الأهلي - الجونة (أون تايم سبورتس 1).
5.00: بيراميدز - طلائع الجيش (أون تايم سبورتس 2).
5.00: الإنتاج الحربي - أسوان (أون تايم سبورتس 3).
7.30: المقاولون - المصري (أون تايم سبورتس 1).
- الدوري الإنجليزي:
2.30: أستون فيلا - أرسنال (بي إن سبورتس 1).
5.00: بيرنلي - برايتون (بي إن سبورتس 7).
10.00: مانشستر يونايتد - إيفرتون (بي إن سبورتس 1).
- الدوري الإسباني
5.15: هويسكا - ريال مدريد (بي إن سبورتس 1).
- الدوري الإيطالي
4.00: أتالانتا - تورينو (بي إن سبورتس 4).
7.00: يوفنتوس - روما (بي إن سبورتس 4).
9.45: جنوى - نابولي (بي إن سبورتس 4).