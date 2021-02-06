بالمواعيد والقنوات.. 4 مواجهات بالدوري ضمن السبت الكروي المثير

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يشهد اليوم السبت، 4 مواجهات في مسابقة الدوري المصري الممتاز ضمن الجولة الـ12 للمسابقة، بجانب عدد من المباريات في الدوريات الأوروبية.

ويرصد الخليج 365 لزواره الكرام، أبرز مباريات اليوم السبت بالمواعيد والقنوات الناقلة.

- الدوري المصري:

2.30: البنك الأهلي - الجونة (أون تايم سبورتس 1).

5.00: بيراميدز - طلائع الجيش (أون تايم سبورتس 2).

5.00: الإنتاج الحربي - أسوان (أون تايم سبورتس 3).

7.30: المقاولون - المصري (أون تايم سبورتس 1).

2.30: أستون فيلا - أرسنال (بي إن سبورتس 1).

5.00: بيرنلي - برايتون (بي إن سبورتس 7).

10.00: مانشستر يونايتد - إيفرتون (بي إن سبورتس 1).

5.15: هويسكا - ريال مدريد (بي إن سبورتس 1).

4.00: أتالانتا - تورينو (بي إن سبورتس 4).

7.00: يوفنتوس - روما (بي إن سبورتس 4).

9.45: جنوى - نابولي (بي إن سبورتس 4).