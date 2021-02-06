قبل مواجهة الأهلي .. بايرن ميونيخ يكشف سبب تأخر سفره إلى الدوحة لمدة 7 ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أيمن جيلبرتو:

أعلن بايرن ميونيخ الألماني، تأخر إقلاع بعثة الفريق المتجهة للعاصمة القطرية الدوحة، لمدة 7 ساعات بسبب سوء الأحوال الجوية في ألمانيا .

وكتب بايرن ميونيخ عبر حسابه الرسمي على "تويتر" "تأخر انطلاق بعثة الفريق المشاركة في كأس العالم لمدة 7 ساعات لعدم الحصول على الإذن".

وأشارت تقارير إعلامية أنه من المقرر وصول بعثة بايرن ميونيخ في الثالثة عصر اليوم السبت، بدلاً من الوصول فجراً.

ويستعد بايرن ميونخ للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة، حيث يواجه الأهلي المصري في الدور قبل النهائي من المسابقة يوم الاثنين المقبل.