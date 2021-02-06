منافس الأهلي.. بايرن ميونيخ يعلن تأخر انطلاق البعثة لمدة 7 ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أعلن بايرن ميونيخ الألماني، تأخر إقلاع بعثة الفريق المتجهة للعاصمة القطرية الدوحة، لمدة 7 ساعات كاملة.

وكتب بايرن ميونيخ عبر حسابه الرسمي على "تويتر" "تأخر انطلاق بعثة الفريق المشاركة في كأس العالم لمدة 7 ساعات لعدم الحصول على الإذن".

ويستعد بايرن ميونخ للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة، حيث يواجه الأهلي المصري في الدور قبل النهائي من المسابقة يوم الاثنين المقبل.

وأشارت تقارير إعلامية أنه من المقرر وصول بعثة بايرن ميونيخ في الثالثة عصر اليوم السبت، بدلاً من الوصول فجراً..