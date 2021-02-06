شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي كأس العالم للأندية والنتائج وجدول مباريات الدور نصف النهائي والمركز الخامس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتضمن جدول مباريات كأس العالم للأندية 2021 لعب مباراتين فى الدور نصف النهائي وهما مباراة الأهلي وبايرن ميونخ وأيضًا مباراة بالميراس وتيجريس ويتم لعب مباراة الأهلي يوم الإثنين وتسبقها مباراة بالميراس الأحد، ونعرض أيضًا ترتيب هدافي كأس العالم للأندية 2021.

أندريه بيير جيناك لاعب تيجريس ||> هدفين.

حسين الشحات لاعب الأهلي ||> هدف.

كيم كي هي لاعب أولسان هيونداي ||> هدف.

مباراة بالميراس وتيجريس ||> الأحد الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر ، التاسعة مساءًا بتوقيت قطر وأيضًا السعودية .

وذلك على ستاد المدينة التعليمية الريان.

مباراة الأهلي وبايرن ميونخ ||> الإثنين الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مصر ، التاسعة مساءًا بتوقيت قطر وأيضًا السعودية ، وذلك على ستاد أحمد بن علي الريان.

يتقابل الفريقان الخاسران من مباراة الأهلي والدحيل ومباراة تيجريس وأولسان هيونداي لتحديد المركز الخامس كما يلي:

مباراة الدحيل وأولسان هيونداي ||> الأحد الساعة الرابعة مساءًا بتوقيت مصر ، التاسعة مساءًا بتوقيت قطر وأيضًا السعودية ، وذلك على ستاد أحمد بن علي الريان.

وتستضيف دولة قطر مباريات كأس العالم للأندية 2020 وكانت نتائج المباريات كما يلي:

1 فبراير 2021 : حسم مباراة الدحيل وأوكلاند سيتي بفوز الدحيل بعد انسحاب منافسه.

4 فبرير 2021 : فوز نادي تيجريس على أولسان هيونداي بهدفين مقابل هدف.

4 فبرير 2021 : فوز نادي الأهلي على الدحيل بهدف مقابل لا شيئ.