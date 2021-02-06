شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يُحذر دفاع الزمالك من خطورة سيسيه وعمار حمدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، دفاع فريقه من خطورة الإيفوارى رزاق سيسيه مهاجم الاتحاد السكندرى، وعمار حمدى، خاصة وإن الثنائى يمثلان مواطن القوة فى صفوف زعيم الثغر.

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري غد الأحد، بإستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى، قبل مواجهة مولودية الجزائر يوم الجمعة المقبل، في افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وشاهد الجهاز الفنى للزمالك بقيادة باتشيكو مباراة الاتحاد السكندرى الأخيرة أمام مصر المقاصة، والتى فاز فيها زعيم الثغر برباعية نظيفة، أحرز منها سيسيه هدفين وهدف لروماريو ويلمز وهدف لمحمد الصباحى، ووقف الجهاز الفنى للزمالك على نقاط القوة والضعف فى الفريق السكندرى.

وتحدث باتشيكو مع لاعبى فريقه حول تلك النقاط، وكيفية غلق المساحات أمام سرعات رزاق سيسيه، وكيفية التعامل مع مهارة عمار حمدى، فضلاً عن العمل على خلخلة جماعية الاتحاد، والتى تسبب فى كثير من الأحيان تفوقهم على المنافس.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً صدارة الدورى برصيد 23 نقطة، بعدما خاض 10 مباريات، حقق الفوز فى 7 وتعادل فى 3 وخسر مباراة واحدة، فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز العاشر برصيد 11 نقطة، بعدما خاض 7 مواجهات حقق الفوز فى 3 وتعادل فى 2 وخسر 2.