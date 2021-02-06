شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. بيراميدز يسعى لإيقاف نزيف النقاط أمام الطلائع فى الدفاع الجوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه بيراميدز نظيره طلائع الجيش في تمام الخامسة عصر اليوم السبت على ستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة بين الفريقين في مواجهة يدخلها الفريق السماوى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من إنبى بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما تعادل الطلائع مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

ويحتل بيراميدز المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز في 3 وتعادل في 6 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 14 هدف وتلقت شباكهم 12 هدف، فيما يحتل الطلائع المركز الـ 11 برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى ثلاثة مباريات وتعادل فى مباراتين وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبيه 13 هدف وتلقت شباكه 15 هدف.

وطالب الجهاز الفني لبيراميدز لاعبيه بالتخلص من دوامة النتائج السلبية التي تحاصر الفريق بالفترة الأخيرة سعياً لتحقيق فوز غائب منذ سبعة أسابيع بالمسابقة ، في المقابل طالب جهاز الطلائع لاعبيه بمواصلة حصد النقاط لتعديل مسار الفريق بجدول المسابقة.

شريف إكرامى فى حراسة المرمى، فى الدفاع عمر جابر - أحمد أيمن منصور - طارق طه - أحمد سامى، فى خط الوسط: نبيل عماد دونجا -إبراهيم حسن - محمد فاروق - إيراهيم عادل - محمود حمادة، فى الهجوم دييجو رولان أو محمود وادى.

ويبدو التشكيل المتوقع للطلائع أمام بيراميدز مكون من :"محمد بسام، مصطفى الزناري، أحمد علاء، محمد ناصف، أحمد سمير،فرنك استيفن وناصر منسي، عمرو السيسي، خالد السطوحي، أحمد هانى، عمرو جمال".