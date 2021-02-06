شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي وبايرن ميونخ وموعد المباراة والمعلق والقنوات الناقلة المفتوحة والمشفرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلعب النادي الأهلي وبايرين ميونخ في الساعة مساء يوم الاثنين المقبل ضمن مباريات كأس العالم للأندية فى الدور نصف النهائي وحددت مجموعة قنوات بين سبورت القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد بايرن ميونخ وهي قناة بي ان سبورت المفتوحة وإحدى قنواتها المشفرة كما اعلنت اسم المعلق على مباراة بطل أوروبا وبطل إفريقيا.

يقابل النادي الأهلي بايرن ميونخ يوم الإثنين فى تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة على استاد احمد بن على الريان فى كأس العالم للأندية 2021 بعد صعود الأهلي عقب فوزه على نادي الدحيل القطري بهدف مقابل لا شيئ.

تم الإعلان رسميًا المعلق الرياضى على محمد علي مسؤول قسم المعلقين والمحللين فى مجموعة قنوات بي ان سبورت ليكون المعلق على مباراة الأهلي وبايرن ميونخ التى تنقلها مجموعة قنوات beIN SPORT .

حراسة المرمى:

مانويل نوير

رون توربن هوفمان

لوكاس شنيلر

خط الدفاع:

نيكلاس زوله

بنجامين بافار

جيروم بواتينج

ألفونسو ديفيز

بونا سار

لوكاس هيرنانديز

دافيد ألابا

خط الوسط:

جوشوا كيميتش

مارك روكا

كورنتين توليسو

تياجو دانتاس

جمال موسيالا

خط الهجوم:

روبرت ليفاندوفسكي

ليروي ساني

دوجلاس كوستا

إيريك شوبو موتينج

توماس مولر

كينجسلي كومان

سيرجي جنابري

حراسة المرمي

محمد الشناوي

خط الدفاع

علي معلول

بدر بانون

أيمن شرف

محمد هاني

خط الوسط

عمرو السولية

أليو ديانج

حمدي فتحي

حسين الشحات

محمد مجدي قفشة

طاهر محمد طاهر

خط الهجوم

والتر بواليا

أعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس BeIN sports عن نقل مباراة الأهلي وبايرن ميونخ عبر قناة بين سبورت المفتوحة BeIN sports HD وأيضًا نقل المباراة عبر القناة المشفرة بين سبورت اتش دا ا - BeIN sport HD 1 والتى يصاحبها استوديو تخليلي فبل المباراة

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التردد: 12765 أو 11054

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معدل الترميز: 2750

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