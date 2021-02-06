شكرا لقرائتكم خبر عن نادر السيد: أتشيمبونج يكذب ولم يتم إجباره على توقيع استغناء من الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رد نادر السيد، نجم الكرة المصرية والزمالك سابقًا، ووكيل اللاعب الغاني بنيامين أتشيمبونج، لاعب نادي الزمالك السابق، على الهولندي روي، محامي اللاعب الغاني، حيث أكد الأخير أن نادر السيد ليس وكيل اللاعب.

وأكد نادر السيد في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "اللاعب لديه خطأ كبير وهو التوقيع والاتفاق ويقوم بالتنكر من ذلك بعد مرور الوقت".

وتابع: "أنا قولت للاعب أنت عاوز تبقى لاعب حر وقال ماشي ووافقت وبعدها وقع على المستند الذي يؤكد فسخ التعاقد ولكنه أنكر ذلك بعدها".

وأشار: "اللاعب وقع في موسم 2017 لنادي الزمالك قادمًا من الداخلية ولكن الكابتن إيهاب جلال مدرب الزمالك وقتها رفض تواجد اللاعب وبعدها انتقل اللاعب بعد 6 شهور إلى بتروجت معارًا ورغم كل ذلك أنكر حقوقي".

وشدد: "المحامي بيقول أن اللاعب وقع مجبورًا وذلك طبيعي أن المحامي يقول ذلك لكسب القضية سواء كان صح أو خطأ، لكن عندما انتقل اللاعب إلى قطر لم يكن لدي أي سلكة على اللاعب لأنه خارج الاتحاد المصري".

وأتم: "في النهاية، اللاعب رفع شكوى ضد الزمالك وفيفا رفضها ولكن المحكمة الرياضية غرمت النادي لعدم حضور الجلسة ومعنى ذلك أن القيمة التي حكمت بها المحكمة ليست مستحقات اللاعب ولكن هو قرار محكمة".