شكرا لقرائتكم خبر عن دوره عن الإسعافات الأولية بمركز شباب أبومندور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة وتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ تم تنفيذ دوره بمركز شباب ابومندور بمركز دسوق لتعليم شباب وفتيات القريه الإسعافات الأولية،وشارك فيها العشرات من القريه والقري المجاوره وتم تدريبهم نظريا وعمليا خلال تلك الدوره عن طريق الأطباء والمتخصصين على الاسعافات الاوليه،وفي نهاية الدوره تم منح كل منهم شهاده بإتمام الدوره والنجاح فيها، كما تم منح المتميزين منهم شهادات تقدير.