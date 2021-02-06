شكرا لقرائتكم خبر عن النجم المغربي «النصيري» يطيح بميسي وسواريز في «الليجا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق النجم الدولي المغربي يوسف النصيري، مهاجم إشبيلية، جائزة أفضل لاعب في شهر يناير الماضي، بالدوري الإسباني. وفقا للحساب الرسمي لليجا عبر «تويتر»، فقد تفوق النصيري على، ليونيل ميسي، لاعب برشلونة، لويس سواريز، لاعب أتليتكو مدريد، فرينكي دي يونج، لاعب برشلونة، توني كروس لاعب ريال مدريد، سيرجيو كاناليس، لاعب ريال بيتيس، روجر مارتي، لاعب ليفانتي.

ونجح النصيري في تسجيل 7 أهداف خلال 6 مباريات خاضها في الليجا خلال شهر يناير، كما قدم تمريرة حاسمة، ليساهم في 8 أهداف للفريق الأندلسي. ويحتل النصيري المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري الإسباني، برصيد 12 هدفًا، خلف الأوروجوياني لويس سواريز، مهاجم أتلتيكو مدريد 14 هدفا.