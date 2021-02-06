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النجم المغربي «النصيري» يطيح بميسي وسواريز في «الليجا»

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق النجم الدولي المغربي يوسف النصيري، مهاجم إشبيلية، جائزة أفضل لاعب في شهر يناير الماضي، بالدوري الإسباني. وفقا للحساب الرسمي لليجا عبر «تويتر»، فقد تفوق النصيري على، ليونيل ، لاعب ، لويس سواريز، لاعب أتليتكو مدريد، فرينكي دي يونج، لاعب برشلونة، توني كروس لاعب ، سيرجيو كاناليس، لاعب ريال بيتيس، روجر مارتي، لاعب ليفانتي.

ونجح النصيري في تسجيل 7 أهداف خلال 6 مباريات خاضها في الليجا خلال شهر يناير، كما قدم تمريرة حاسمة، ليساهم في 8 أهداف للفريق الأندلسي. ويحتل النصيري المركز الثاني في ترتيب هدافي ، برصيد 12 هدفًا، خلف الأوروجوياني لويس سواريز، مهاجم أتلتيكو مدريد 14 هدفا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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