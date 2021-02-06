شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ: الأهلي نادي القرن في أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ، أن فريقه سيواجه الأهلي المصري، بدرجة كبيرة من الاحترام والتركيز في بطولة كأس العالم للأندية بقطر. ويلتقي الأهلي وبايرن ميونخ، مساء الإثنين المقبل، في نصف نهائي مونديال الأندية، بعد تأهل بطل إفريقيا إلى هذا الدور عقب تجاوز الدحيل القطري بهدف دون رد في الدور الأول.

وقال رومينيجه في تصريحاته لصحيفة «سبورت 1» الألمانية: بطولة كأس العالم للأندية في منتهى الأهمية بالنسبة لنا وهدفنا حصد اللقب. أضاف: بعد استراحة لمدة يومين ورحلة طويلة، سنواجه الأهلي في نصف النهائي، وهو نادٍ له شعبية كبيرة للغاية ولديه أكثر من 30 مليون مشجع في مصر وحدها، كما حصل على لقب نادي القرن من قبل الاتحاد القاري.