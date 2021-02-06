شكرا لقرائتكم خبر عن توخيل: لن أمنح هدايا في تشكيلة تشيلسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعتقد توماس توخيل مدرب تشيلسي، أنه لا يوجد حدود لإمكانيات لاعب الوسط ميسون ماونت، وسيواصل دفع اللاعب الإنجليزي الشاب نحو التطور. ومنح هدف من ركلة جزاء أحرزه جورجينيو، الفوز الأول لتوخيل خارج أرضه، أمس الخميس أمام توتنهام، حيث تألق ماونت في دور المهاجم الوهمي بين المهاجمين تيمو فيرنر وكالوم هودسون-أودوي.

وأبدى توخيل إعجابه بطاقة ماونت وذكائه، حيث هنأ اللاعب البالغ عمره 22 عاما عقب صفارة النهاية قبل الإشادة به. وقال توخيل، الذي تولى تدريب تشيلسي بدلا من فرانك لامبارد الأسبوع الماضي، للصحفيين أبلغته أنه يمكن أن يصبح أكثر حسما وخطورة في آخر 20 مترا. وأضاف: لا يمكنني أبلغك بحدود قدراته. لا أريد أن أحدد مدى تطوره. من الواضح أن لديه الكثير من الإمكانيات.