شكرا لقرائتكم خبر عن مانويل نوير يحقق رقما تاريخيا في البوندسليجا قبل معركة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خرج مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ، بشباك نظيفة خلال فوز فريقه على هيرتا برلين (1-0)، أمس الجمعة، في الجولة 20 من الدوري الألماني. ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصاءات أن نوير حافظ على نظافة شباكه للمرة 16 أمام فريق العاصمة الألمانية حتى الآن. وأفادت بأن نوير أصبح أول حارس يخرج بشباك نظيفة في 16 مباراة أمام فريق واحد على مدار تاريخ البوندسليجا. وعزز صاحب الـ34 عاما رقمه القياسي في البوندسليجا، بوصوله إلى 198 مباراة بشباك نظيفة.