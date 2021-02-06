شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابات تضرب بيراميدز والفريق يفتقد 10 لاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسابق الجهاز الفني والطبي بنادي بيراميدز الزمن من اجل تجهيز المصابين بعدما ضربت لعنة الإصابات القوام الرئيسي للفريق خلالالفترة الأخيرة الأمر الذي اثر سلبا علي نتائج الفريق حيث يفتقد بيراميدز لاهم عناصره الاساسية عبدالله السعيد ومحمد حمدي واحمدالشيخ واحمد فتحي واحمد حمودي ورمضان صبحي واحمد توفيق وعلي جبر واحمد الشناوي وايريك تراوري.

وكثف الدكتور مصطفي المنيري وجهازه الطبي المعاون من البرامج العلاجية والتأهيلية للاعبي الفريق للعودة والشفاء في اسرع وقت ممكنحتي يتسني لهم العودة للمشاركة في المباريات والانضمام للتشكيل الأساسي للفريق.