شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة..المصرى البورسعيدى يخشى مفاجأت المقاولون العرب فى برج العرب بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه المقاولون العرب نظيره المصرى البورسعيدى في السابعة والنصف مساء اليوم السبت على ستاد برج العرب بالأسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها ذئاب الجبل بعد التعادل مع الطلائع بهدف لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل المصرى مع البنك الاهلى سلبياً في نفس الجولة.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراتين وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبوه 12 هدف وتلقت شباكه 16 هدفا فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 10 مباريات فاز في 4 وتعادل في 5 وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 13 هدف وتلقت شباكه 5 أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل.

وطالب عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب لاعبيه بمواصلة خطة تعديل وضع ذئاب الجبل بالمسابقة مشدداً على قوة المنافس الليلة ، في المقابل طالب على ماهر المدير الفني للمصرى البورسعيدى لاعبيه بالعودة لقطار الانتصارات بعد التوقف بالتعادل في محطة البنك الاهلى سعياً للإستمرار في المربع الذهبى للمسابقة.

ويبدو التشكيل المتوقع للمقاولون العرب أمام المصرى البورسعيدى مكونا من: "حسن شاهين ، أمير عابد، فاروقا نور الدين، خالد الحسينى، حسن الشامى ، إبراهيم صلاح، محمد مجلى، يوسف الجوهرى، أحمد شكرى، محمد عصام ، محمد سالم".

ويبدو التشكيل المتوقع للمصرى البورسعيدى أمام المقاولون العرب مكون من: "أحمد مسعود، فريد شوقي،سعيدو سمبوري، محمد عنتر، أحمد رفعت، عمرو موسي، كريم العراقي، عمرو موسى، أحمد شوشة، مصطفى سلطان، أحمد جمعة".