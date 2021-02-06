شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى أخير لتحديد موقف بن شرقى من مباراة الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع، اليوم، السبت، المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول للزمالك، لاختبار طبي لتحديد إمكانية مشاركته في مواجهة الاتحاد السكندري من عدمها، والمقرر لها بعد غد الأحد باستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالزمالك، إن بن شرقي يشعر بآلام في الضلوع، مما دفع البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق لمنحه راحة من تدريبات الفريق.

وأضاف أسامة أن بن شرقي سيخضع لاختبار طبي أخير يحدد مشاركته في مباراة الاتحاد السكندري ووفقًا لقدرته على المشاركة في المران الجماعي.

فى الوقت ذاته، يفاضل البرتغالى جايمى باتشيكو المديرالفنى، بين الثنائى المنضمان حديثًا لصفوف الزمالك التونسى سيف الدين الجزيرى، ومروان حمدى، للاعتماد على أحدهما فى قيادة هجوم الفريق خلال مواجهة الاتحاد السكندرى.

ويرغب باتشيكو فى الدفع بأحد الوجوه الجديدة فى هجوم الزمالك، بدلاً من المغربى أشرف بن شرقى الذى يعانى من الاجهاد الشديد بعد الاعتماد عليه بشكل دائم فى الفترة الأخيرة، ومعاناته من الإصابة بكدمة قوية في أحد الضلوع.

وشارك الجزيرى ومروان حمدى فى تدريبات الزمالك التى أقيمت اليوم، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، وظهر الثنائى بمستوى مميز، مما دفع الجهاز الفنى للتفكير فى الدفع بأحدهما فى هجوم الفريق بشكل أساسى.

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري غدًا الأحد، بإستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى، قبل مواجهة مولودية الجزائر يوم الجمعة المقبل، في افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتأكد غياب فرجاني ساسي، عن مباراة الزمالك المقبلة أمام الاتحاد السكندري، بسبب الإيقاف، بعدما تلقى اللاعب البطاقة الحمراء خلال مواجهة غزل المحلة، بعد تدخل قوي مع محمد سامى لاعب المحلة ليتعرض الأخير لإصابة قوية في الرأس.