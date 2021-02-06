الامارات | 27 لاعبا في قائمة منتخب الإمارات وإستبعاد شاهين ومحمد جمعة

شكرا لقرائتكم خبر عن 27 لاعبا في قائمة منتخب الإمارات وإستبعاد شاهين ومحمد جمعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم بقيادة المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك تقليص القائمة الموسعة التي كانت قد ضمت أخيرا 28 لاعبا إلى 27 وذلك استعدادا لخوض معسكر داخلي اعتبارا من اليوم السبت حتى الأربعاء المقبل في إطار برنامج إعداد المنتخب لمبارياته المتبقية في التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 ، إذ يلعب المنتخب ضمن المجموعة السابعة التي تضم إلى جانبه منتخبات ماليزيا وتايلاند وإندونيسيا وفيتنام

وشهدت القائمة الجديدة استبعاد كلا من لاعبي الشارقة شاهين عبد الرحمن وشباب الأهلي محمد جمعة عيد في حين تم ضم لاعب الجزيرة محمد العطاس.

وضمت القائمة اللاعبين: علي خصيف ، فهد الظنحاني ، عادل الحوسني ، محمد الشامسي ، بندر الإحبابي ، محمد صالح برغش ، سالم راشد ، خليفة الحمادي ، حسن المحرمي ، وليد عباس ، محمد العطاس ، محمود خميس ، يوسف جابر ، سعيد أحمد ، ماجد سرور ، ماجد حسن ، علي سالمين ، عبدالله رمضان ، خليل الحمادي ، فابيو دي ليما ، خلفان مبارك ، طحنون الزعابي ، علي صالح ، كايو كانيدو ،علي مبخوت ، سبيستيان تيجالي وزايد العامري .

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