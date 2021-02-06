مونديال الأندية: "ذهنية ونوعية" بايرن أمام حلم الأهلي

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الدوحة: اعتبر لاعب وسط بايرن ميونيخ الالماني يوزوا كيميش قبل مواجهة الاهلي المصري الاثنين في نصف نهائي كأس العالم لأندية كرة القدم في الدوحة، ان ميزة الفريق البافاري تكمن في "قوّته الذهنية ونوعيته".

وسيكون بمقدور "دي روتن" تحقيق "غراند سلام" تاريخي، بحال إضافته لقباً سادساً بعد تتويجه في دوري أبطال أوروبا، السوبر الأوروبي، بطولة الدوري وكأس ألمانيا والسوبر المحلي.

قال كيميش الذي يخوض المباراة على ملعب أحمد بن علي (الريان) يوم عيد ميلاده السادس والعشرين، لموقع الاتحاد الدولي "أبرز نقاط قوتنا هي الذهنية والنوعية. عنصران هامان ونحن نمتلكهما. لدينا ذهنية قوية في تشكيلتنا".

تابع اللاعب القادر على شغل عدة مراكز في الدفاع والوسط "نريد تحقيق الفوز دوما، حتى عندما لا نلعب جيدا. يمكنكم الملاحظة اننا نريد دوما الفوز في المباريات. الجميع يعرف أننا نملك النوعية. لا يهمّ من نواجه، هناك دوما لاعب عالمي من بين الأساسيين الـ11 وهذه نقطة قوتنا".

وإلى كيميش، يبدو ممثل أوروبا مرشحاً قويا لإحراز اللقب مرة ثانية بعد 2013 مع نجوم أمثال الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي، أفضل لاعب في العالم بتصويت الاتحاد الدولي في 2020، الحارس العملاق مانويل نوير، وتوماس مولر، أو الفرنسي كينغسلي كومان.

واضاف كيميش ان ابرز لحظات موسمه كانت "التتويج بدوري ابطال اوروبا على حساب باريس سان جرمان (الفرنسي)"، فيما اعتبر خوض كأس العالم للاندية "مميزا لانك تواجه اندية من دول بعيدة. هذا مثير للاهتمام لانك لا تحصل دوما على فرص مماثلة".

ويلتقي الفائز بين بايرن والاهلي بطل افريقيا الاثنين، مع المتأهل من مواجهة بالميراس البرازيلي بطل أميركا الجنوبية وتيغريس المكسيكي بطل كونكاكاف الذي تغلب على أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بطل آسيا 2-1 الخميس.

- "ستنقلب رأسا على عقب" -

ونجح الاهلي بالتفوق على الدحيل القطري المضيف بهدف حسين الشحات من تسديدة بعيدة.

قال مدرّبه الجنوب افريقي بيتسو موسيماني عن مواجهة بايرن "ليس لدينا ما نخسره أمام فريق بحجم بايرن. بل أعتقد أن هناك الكثير من المكاسب ستتحقق من مواجهة بطل أوروبا".

وتابع المدرب الذي اشرف على ماميلودي صنداونز في البطولة سابقا "لحظة من فضلكم، تخيّلوا لو أننا فزنا على بايرن (يبتسم)، ثم يتابع "اعتقد أن حياتنا ستنقلب رأساً على عقب".

ومضى اللاعب الدولي السابق الذي حلّ بدل السويسري رينيه فايلر الذي استقال فجأة "صحيح أننا ابطال إفريقيا وحققنا الكثير من الانتصارات، لكننا سنواجه فريقا عملاقاً. سنحاول أن نركّز على ركلات الترجيح"، ثم استدرك "أقول هذا مازحاً طبعا".

ويهيمن الأهلي بشكل صارخ على الدوري المصري مع 42 لقباً ودوري أبطال إفريقيا بتتويج قياسي بلغ تسع مرات، لكن معظم مشاركاته الست في كأس العالم للأندية جاءت خجولة ودّع فيها من الدور الأول.

وتُعدّ مشاركته في عام 2006 مع جيل النجم السابق محمّد أبو تريكة الأبرز، عندما حلّ ثالثاً بخسارته أمام إنترناسيونال البرازيلي 1-2 الذي أحرز اللقب لاحقاً على حساب برشلونة الاسباني.

وإلى برونزيته في نسخة 2006، بلغ الأهلي نصف نهائي 2012 حيث ودّع بخسارة صفر-1 أمام كورنثيانس البرازيلي الذي أحرز اللقب لاحقاً، فيما حل الفريق القاهري رابعاً وراء مونتيري المكسيكي.

وختم موسيماني "بالطبع سنكثف من دفاعاتنا، ما أنا متأكد منه هو أننا سنبذل قصارى جهدنا، واعتقد ان الضغط عليهم أكثر، فهم المطالبون بالفوز".

ويحلم الأهلي أن يكرر انجاز مازيمبي الكونغولي الديموقراطي وصيف 2010 والرجاء البيضاوي المغربي وصيف 2013، المتأهلان الوحيدان من إفريقيا الى النهائي.

- "سيفكّ الشيفرة" -

أما أيمن أشرف أفضل لاعب في مباراة الدحيل، فقال "سنحتفل اليوم بالفوز، ثم نبدأ الإعداد لمواجهة فريق عملاق بحجم بايرن ميونيخ، التحضير حتماً سيكون خاصاً جداً، والامور تكون مختلفة بطبيعة الحال".

واعتبر محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الأهلي الذي ستتحقق رغبته بمواجهة نوير في نصف النهائي "سنكون جاهزين لمواجهة بايرن ميونيخ. الحقيقة أننا لم نفكر في المباراة الموالية، فكان كل تركيزنا منصب على تجاوز الدحيل، والآن سنسعى لظهور مشرف أمام بطل أوروبا".

وبعد تسجيله هدفا الغي بعد اللجوء الى حكم الفيديو المساعد "في ايه آر"، يرغب الكونغولي الديموقراطي والتر بواليا (25 عاما) في افتتاح عداده مع النادي القاهري.

وقال مدربه موسيماني "كان قوياً في الهجوم، كنا مضطرين إلى تغييره في الشوط الثاني بسبب الضغط النفسي والتعب البدني الذي يعاني منه اللاعبون في مثل هذه المباريات.. هو مهاجم جيد ومهمته تسجيل الأهداف، ومتأكد أنه سيفكر الشيفرة قريبا".