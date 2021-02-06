شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الإسماعيلى يبدأ الاستعداد لمواجهة زعيم الثغر بحثاً عن أول فوز فى 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف اليوم السبت فريق الاسماعيلى بقيادة البوسنى دراجان يوفيتش تدريباته استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندرى المقرر لها الخامسة عصر الجمعة 12 فبراير الجارى على ستاد برج العرب بالإسكندرية فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لبطولة الدوري ، وكان يوفيتش قد منح اللاعبين راحة يومى الخميس والجمعة عقب الخسارة من سموحة بهدفين دون رد فى اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة للمسابقة.

ويستغل يوفيتش الفاصل الزمنى بين مواجهة سموحة والاتحاد فى تجهيز المصابين وإعداد اللاعبين نفسياً بعد سلسلة الهزائم التى يعيشها الفريق حيث لم يحقق أى فوز فى عام 2021 ، منذ فوزه على أسوان فى ديسمبر الماضى وهو الفوز الوحيد للدراويش فى الدوري.

ويجهز الجهاز الطبى للنادى الإسماعيلى بقيادة محمد طه ، محمد عادل لاعب خط وسط الدراويش لمواجهة الاتحاد السكندرى بعد غيابه عن مواجهة الدراويش مع سموحة التى أقيمت على ستاد الاسماعيلية عصر الاربعاء باللقاء المؤجل من الجولة العاشرة للمسابقة بسبب إصابته بشد فى العضلة الخلفية.

فى سياق أخر ، يرى سيد بازوكا نجم النادي الإسماعيلي السابق، أن هناك أيدي خفية تلعب في قلعة الدراويش، وهي من تسببت في تراجع الفريق بهذا الشكل، وقال بازوكا في تصريحات عبر برنامج "بى أون تايم" مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد: لابد أن نتكاتف حالياً، مجبرين على المجموعة الموجودة من اللاعبين، واللجنة الفنية ليس بيدها أكثر من ذلك، محتاجين روح ورجولة وناس تحترم الجماهير والتيشرت، بعد مباراة الإسماعيلي أصبت الإسماعيلية كأنها في عدوان، الجماهير تبكي حزناً على الفريق.

أضاف: يجب أن نوجه الأسئلة لمجلس الإدارة الذى اعتمد على مجموعة سماسرة خربوا النادي، كان لدينا عقد موحد لجميع اللاعبين مليون و200 ألف جنيه، عندما رفعنا أسعار العقود أصبح اللاعبين كالموظفين، اللجنة الفنية شغلها انتهى وعلي أبو جريشة يقدر يتصرف ويجيب مدربين يجب تمكينه في النادي.

استكمل: مش كل واحد يحب حد يعينه في النادي، نحتاج إلى التكاتف حالياً علي أبو جريشة يكون له اختصاصات وانا يبقى ليا اختصاصات، النادي مفتوح للي عايز يخدم بس يقولونا تعالوا، أنا أقدر أساعد وغيري يقدر يساعد.

زاد: كان عندنا أحسن قطاع ناشئين السماسرة بوظوه، تخيل أن الاسماعيلي الذى كان يخرج الناشئين أصبح يتعاقد مع ناشئين، هناك يد خفية تلعب في النادي، وليس إبراهيم عثمان، السماسرة يسيطرون على النادي وهما اللى غرقوه.

واختتم: كانت أي مشكلة تحدث في النادي كنا نجري على العثمانيين، أنا صعبان عليا انهم بيتهانوا الآن، وحزين على سمعة العثمانيين.