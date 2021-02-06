شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أيام تفصل عبدالله السعيد عن العودة لبيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الطبي للفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز برئاسة الدكتور مصطفي المنيري ان الأشعة والفحوصات الأخيرة التى خضع لهانجم الفريق عبدالله السعيد اثبتت اصابته بندق في العضلة الأمامية.

وقال طبيب الفريق اللاعب يخضع حاليا لبرنامج علاجي مكثف وانه أمامه ١٠ ايّام قبل ان يعود ويشارك في التدريبات الجماعية والعودة لصفوف بيراميدز.

أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة طلائع الجيش في الدوري الممتاز.

ويحل طلائع الجيش ضيفا على بيراميدز في الخامسة من مساء السبت على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة الثانية عشرة من الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - عبد الرحمن أيمن

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - طارق طه - أحمد سامي - أسامة جلال - محمود عبد القادر

خط الوسط: عمر جابر - إسلام عيسى - نبيل عماد دونجا - محمد فاروق - إبراهيم حسن - محمود حمادة - إبراهيم عادل - محمود صابر

خط الهجوم: دييجو رولان - دودو الجباس - محمود وادي - جون أنطوي