شكرا لقرائتكم خبر عن مجدي عبدالغني يعود ببرنامج جديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعود مجدي عبدالغني نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر للساحة الإعلامية ببرنامج جديد «مع البلدوزر» عبر فضائية الشمس الجديدة والتى تعاقدت مع عبدالغني لتقديم البرنامج الرياضي الرئيسي بالقناة للاستفادة من خبرته الكروية والإعلامية بعدما خاض العديدون التجارب الإعلامية السابقة كمقدم برامج ومحلل فني.

واستقر عبدالغني على تقديم برنامج رياضي شامل يقف على مسافة واحدة من جميع الأندية من خلال استضافة رموز الكرة المصرية على مدار تاريخها.