شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالية لاتحاد اليد مع لجنة الإقامة والإعاشة للمونديال ولبيب يشكر تذكرتي والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أقام مسئولو اتحاد اليد و لجنة الإقامة و الإعاشة حفل مصغر حضره منتصر النبراوي رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن وتذكرتي و هشام نصر رئيس اتحاد اليد و حسين لبيب مدير بطولة مونديال اليد التي استضافتها مصر و مؤمن صفا أمين صندوق اتحاد اليد ، وعدد من الشباب ممن شاركو في البطولة.

حرص هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد و حسين لبيب على توجيه الشكر للشباب المشارك في كأس العالم لكرة اليد وتقديمهم بطولة عالمية أشاد بها الجميع.

حرص حسين لبيب مدير اللجنة المنظمة لكأس العالم لكرة اليد 2021 التي استضافتها مصر ، على زيارة شركة تذكرتي والتي يترأسها منتصر النبراوي لتوجيه الشكر إلى العاملين بالشركة، بعد المجهود الكبير الذى تقدم في البطولة التي نالت إشادات عالمية في تحدي للدولة والرياضة المصرية التي تمسكت بإقامة البطولة، رغم انتشار فيروس كورونا، في وقت رفضت فيه العديد من الدول إقامة بطولات في تلك الفترة بسبب الفيروس.

ووجه حسين لبيب في كلمته قائلاً : " هذه أول زيارتي بعد انتهاء بطولة كأس العالم لكرة اليد.. وكانت لتذكرتي وأشكر بريزنتيشن والتي يترأسهما الأستاذ منتصر النبراوي، وسعيد به شخصيا رغم معرفتي القليلة به وتحديدأ من 4 أشهر للتجهيز للبطولة ، و شركة سينيرجي وحضر عنها ممثلاً الأستاذ حسن كمال المدير التنفيذي ونجاح الشركة في حفل الختام وتسيير كل الصعاب من قبل الشركات الثلاث في المونديال.

تابع حسين لبيب في زيارته لشركة تذكرتي: " إنتو سبب في نجاح البطولة بسبب 90 % .. وبريزنتيشن نجحت في الدعايا بشكل رائع وواجهت صعوبات كبيرة معنا ، ونفس الأمر لشركة سينيرجي التي نجحت في خروج البطولة بشكل مميز .. فخور كلجنة منظمة بعملنا معكم .. وسعيد بمنتصر النبراوي رغم معرفتي القصيرة به ..وفخور بتواجدي معكم.

أضاف لبيب : "هذا إعتراف مني بأن هذه الشركة شركة عالمية و عظيمة لما شاهدته خلال البطولة من عمل و طاقة من شباب واعد وسعيد وفخور بوجود مثل هذه الشركة في مصر.