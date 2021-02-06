شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح ينضم لبرشلونة بموافقة ليونيل ميسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشارت بعض التقارير الإسبانية عن اقتراب ليونيل ميسي، عن فريقه برشلونة بعد واقعة تسريب عقده خلال الفترة الماضية، مما يجعل أيام الأسطورة الأرجنتينية معدودة داخل قلعة «كامب نو».

وأكدت التقارير، إلى أن رحيل ليونيل ميسي، سيكون منحصر بين باريس سان جيرمان الفرنسي، ومانشستر سيتي الإنجليزي، فضلا عن أن هذا الأمر سيجعل إدارة الفريق الكتالوني تفكر كثيرا لضم محمد صلاح، النجم المصري، لاعب المنتخب الوطني، وليفربول الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.