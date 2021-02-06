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صلاح ينضم لبرشلونة بموافقة ليونيل ميسي

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشارت بعض التقارير الإسبانية عن اقتراب ليونيل ميسي، عن فريقه بعد واقعة تسريب عقده خلال الفترة الماضية، مما يجعل أيام الأسطورة الأرجنتينية معدودة داخل قلعة «كامب نو».

وأكدت التقارير، إلى أن رحيل ليونيل ميسي، سيكون منحصر بين باريس سان جيرمان الفرنسي، ومانشستر سيتي الإنجليزي، فضلا عن أن هذا الأمر سيجعل إدارة الفريق الكتالوني تفكر كثيرا لضم محمد صلاح، النجم المصري، لاعب المنتخب الوطني، وليفربول الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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