شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالهادي يطالب لاعبي الزمالك بتخطي زعيم الثغر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام الجهاز الفني للفريق بتنفيذ بعض الأمور الفنية الخاصة على هامش المران وذلك تحت إشراف باتشيكو المدير الفني ومدحت عبد الهادي المدرب العام، وذلك خلال تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين قاموا بالتدريب عليها. وطالب مدحت عبدالهادي اللاعبين بضرورة الفوز وتخطي عقبة الاتحادالسكندري

عقب ذلك أدى اللاعبون تقسيمة قوية في جزء من الملعب أشرف عليها باتشيكو وعبد الهادي .

وظهرت الروح العالية والحماس، والعزيمة على جميع اللاعبين خلال التقسيمة.

وشهدت التقسيمة تأكد جاهزية اللاعبين الجديدين سيف الدين الجزيري، ومروان حمدي المنضمان حديثا، وشيكابالا، وحميد أحداد اللذان ظهرا بشكل طيب، بالإضافة إلى جميع اللاعبين.

ونال الجميع إشادة وتحية من الجهاز الفني بالكامل، ومدير الكرة على الحماس والتركيز والإصرار لديهم على تقديم الأفضل خلال الفترة القادمة بدءا من لقاء الاتحاد يوم الأحد.