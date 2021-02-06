شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة الأهلي.. بايرن ميونيخ يهزم هيرتا برلين بصعوبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق بايرن ميونخ فوزًا عسيرًا على مضيفه هيرتا برلين (1-0)، مساء الجمعة، وسط الثلوج، ضمن الجولة الـ20 من الدوري الألماني. وسجل هدف المباراة الوحيد، الفرنسي كينجسلي كومان في الدقيقة 21، ليعزز صدارة فريقه للبوندسليجا، بوصوله للنقطة 48، بينما توقف هيرتا عند 17 نقطة، في المركز الـ15. وجاء هذا الفوز، قبل أن تطير بعثة بايرن إلى الدوحة عقب المباراة مباشرةً، لمواجهة الأهلي المصري في نصف نهائي كأس العالم للأندية، الاثنين المقبل.