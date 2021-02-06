شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبدالعال: الأهلي فاز علي الدحيل بالحظ.. ومعجبنيش الفوز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال رضا عبدالعال المحلل الفني ونجم الزمالك ومنتخب مصر السابق انه غير راض عن اداء ونتيجة الاهلي والدحيل القطري في مونديال االأندية.

وأكد عبدالعال في تصريحات مع الإعلامي مهيب عبدالهادي في برنامج اللعيب انه معجبوش فوز الأهلي بهدف من خطأ مدافع الدحيل.

وأضاف أن الأهلي مالوش أي أنياب وفاز بكرة عشوائية وحظ من هجمة واحدة.