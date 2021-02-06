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صلاح الأفضل في تاريخ القارة السمراء

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء، عدة قوائم تضم أفضل 3 لاعبين في جميع القارات خلال العقد الأخير. وتصدر البرتغالي ، مهاجم يوفنتوس، تلك القائمة عن قارة أوروبا، ومثله الأرجنتيني ليونيل ، قائد ، عن قارة أمريكا الجنوبية، وكذلك المصري محمد صلاح نجم ، عن قارة إفريقيا.

أما عن قارة آسيا، فلم يكن هناك صعوبة في اختيار الكوري الجنوبي سون هيونج مين، نجم توتنهام، وكذلك في أمريكا الشمالية، حيث تم اختيار الكوستاريكي كيلور نافاس، حارس مرمى باريس سان جيرمان.

وجاءت قوائم الأفضل في القارات الخمس كالتالي:- أوروبا: البرتغالي، كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس، الإسباني، سيرجيو راموس لاعب ، الألماني، مانويل نوير، لاعب بايرن ميونخ.

ومن أمريكا الجنوبية: الأرجنتيني، ليونيل ميسي، لاعب رشلونة، البرازيلي، دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، البرازيلي، دانييل ألفيش، ساو باولو. وفي أفريقيا: النجم المصري، محمد صلاح، قائد ليفربول، السنغالي، ساديو ماني، لاعب ليفربول، والجزائري، رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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