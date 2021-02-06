شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يثير أزمة في معسكر الأهلي بقطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجر الإعلامي مهيب عبد الهادي مقدم برنامج اللعيب عبر شاشة «إم بي سي» الفضائية مفاجاة من العيار الثقيل بأنه هناك أزمة في معسكر الاهلي في قطر قبل مباراة الفريق أمام بايرن ميونخ بمونديال الأندية.

وقال مهيب عبد الهادي ان كهربا مستاء جدا وابدى غضبه لعدم مشاركته أمام الدحيل في أولى مباريات الفريق.

وناقش مقدم البرنامج مع ضيفه رضا عبدالعال أزمة استياء كهربا من موسيماني ليؤكد عبدالعال أن كهربا كان لازم يشارك مع الأهلي وأن موسيماني ظلمه.