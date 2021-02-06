شكرا لقرائتكم خبر عن مانويل نوير يتحدث عن لاعبي الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ، عن مواجهة الأهلي المصري، مساء الإثنين، في نصف نهائي كأس العالم للأندية بالدوحة. وتأهل الأهلي لهذا الدور، بعد تفوقه على الدحيل القطري، بهدف دون رد، الخميس الماضي، في الدور الثاني للبطولة.

وقال نوير في تصريحات عبر الموقع الرسمي لبايرن تعليقًا على مواجهة الأهلي: في الوقت الحالي ومع التقدم الكبير في وسائل التواصل، جمع المعلومات عن أي نادٍ في العالم لم يعد بالأمر الصعب.

تابع: أعرف جيدا ما أتوقع ملاقاته، الفارق الوحيد في تلك البطولة إنني لا أعرف كل شيء عن اللاعبين، لذلك عليك أن تنظر إلى أشياء مثل المظهر أو رقم القميص لتحديد المهاجمين.

وأتم: سيقوم قسم تحليل بايرن ميونخ بتصفية كل شيء مسبقًا، ويقوم توني بجمع الجوانب المهمة بالنسبة لي، فهناك تحليل تكتيكي للفريق من هانز فليك، يناقش النقاط الأساسية حول الخصوم، أما بالنسبة لي، الأمر أكثر تحديدًا لحراسة المرمى.