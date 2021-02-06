رضا عبدالعال للاعبي الأهلي: هتكسبوا بايرن ميونخ

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال رضا عبدالعال نجم نادي الزمالك والأهلي ومنتخب مصر السابق ان النادي الاهلي قادر علي الفوز علي بايرن ميونخ في نصف نهائي كاس العالم للأندية.

مروان الهواري

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