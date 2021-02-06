شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبدالعال للاعبي الأهلي: هتكسبوا بايرن ميونخ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال رضا عبدالعال نجم نادي الزمالك والأهلي ومنتخب مصر السابق ان النادي الاهلي قادر علي الفوز علي بايرن ميونخ في نصف نهائي كاس العالم للأندية.
وقال عبدالعال في تصريحات تليفزيونية لبرنامج اللعيب الاعلي بطل افريقيا وبايرن بطل اوروبا فعادي جدا الاهلي يكسب بايرن.
وأصاف محمد صلاح لاعب مصري يتألق في أوروبا وعلي لاعبي الأهلي التعلم منه للفوز علي البايرن.
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