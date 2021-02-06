شكرا لقرائتكم خبر عن ممدوح عيد يطالب لاعبي بيراميدز بالتركيز أمام الطلائع ويؤكد لا تهاون الفترة المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز اجتماعا مطولا مع لاعبي فريق الكرة قبل انطلاق المران الأخير للفريق استعدادالمواجهة طلائع الجيش في الدوري.

ويستضيف بيراميدز نظيره نادي طلائع الجيش في الخامسة من مساء اليوم السبت على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة ١٢ منالدوري الممتاز.

وطالب المهندس ممدوح عيد لاعبي فريق الكرة بضرورة التركيز في المرحلة المقبلة التي لا تحتمل المزيد من فقدان النقاط خاصة بعد ضياععدد كبير من النقاط في أول ١١ مباراة خاضها بيراميدز بالدوري وآخرها الخسارة أمام انبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، موضحا أنه لاتهاون على الإطلاق في فقدان أي نقطة إضافية مستقبلا.

شدد الرئيس التنفيذي على أن النتائج لا تتناسب مع الهدف المحدد من جانب إدارة النادي ومشيرا إلى أن الفريق يمتلك مجموعة من أفضلاللاعبين في مصر وعليهم تقديم أنفسهم بالصورة التي تليق بهم والعودة لمسار الانتصارات في المرحلة المقبلة، ومؤكدا ثقته الكبيرة فيالمجموعة الموجودة وكونها الأفضل في مصر، ومسددا أنه لن يسمح بوجود أي عنصر متخاذل داخل الفريق، قد يخرج عن كيان ومسار الفريقووحدة المجموعة.

أضاف خلال جلسته المطولة مع اللاعبين بأن الإدارة لن تتوقف عن تقديم الدعم المطلوب وعليهم الآن تحسين الصورة واستعادة الانتصاراتمجددا والعودة لمسار المنافسة على لقب الدوري الذي يعد هدف النادي الأساسي.