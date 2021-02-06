شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو بيراميدز: قادرون علي العودة وسنستعيد الانتصارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعاهد لاعبو الفريق الكروي الاول بنادي بيراميدز ببذل أقصى جهد لديهم في الفترة المقبلة، والعودة لمسيرة الانتصارات والبداية ستكون أمامطلائع الجيش، خاصة وأن الإدارة التنفيذية تقدم الدعم منقطع النظير لهم والجهاز الفني وتلبي كل احتياجاتهم، مؤكدين أنهمسيعملون بكل جد من أجل تحقيق الانتصارات وتحسين الصورة والعودة للمنافسة على لقب الدوري.

شدد اللاعبون على أن حالة عدم التوفيق التي واجهها الفريق في الفترة الماضية لن تؤثر على عزيمتهم ورغبتهم الأكيدة في تحقيقالانتصارات والمنافسة على جميع الألقاب والبطولات التي يشارك بها الفريق.