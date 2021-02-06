شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة نجم خط وسط الاتحاد بالصليبي قبل مواجهة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى الجهاز الفني لنادي الاتحاد السكندري بقيادة حسام حسن، خبرا صادما عقب ظهور نتيجة الأشعة، التي أجريت للاعب وسط الفريق، كريم ممدوح، وأثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وأجرى كريم ممدوح أشعة أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي، حيث سيجري عملية جراحية في أحد مستشفيات القاهرة الأسبوع المقبل. وأصيب اللاعب خلال مباراة ودية خاضها زعيم الثغر، الخميس الماضي، استعدادا لمواجهة الزمالك المقرر لها الأحد المقبل، ضمن الدوري الممتاز.